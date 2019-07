Esernyővel, esőkabáttal készüljünk a hétvégére

Péntek reggel már az eső keltette a munkába indulókat és sajnos az esőfelhők itt maradnak megyénkben az egész hétvégén.

Július 12-én reggel beborult az ég felettünk és több településen is esett. A nap folyamán többször is záporra, zivatarokra kell készülni 4 milliméter körüli csapadékra lehet számítani. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16 fok, a legmagasabb pedig 22 fok körül alakul. Estére ismét lehűl a levegő, a fesztiválozók, kint tartózkodók meleg ruhával is készüljenek.

Sajnos szombat reggelre sem javul a helyzet, a hőmérő higanyszála 12 és 25 fok között mozog majd. Az esernyőnek talán megszáradni sem lesz ideje, a szél több helyen is megerősödhet.

Vasárnap a hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul, 12-25 fok között, de immár szórványosan számíthatunk csak záporokra, a szél is gyengül, de az esernyőt még ne felejtsük el magunkkal vinni, ha elindulunk otthonról.