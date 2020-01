Fogadom 2020! – Milyen a jó fogadalom és hogyan tartsuk be?

Immáron több, mint egy hét eltelt az új évtizedben és talán szilveszter estéjén,másnap sokan fogadtak meg valami az új esztendőre. Prenner-Zsolnai Rita mentálhigiénés szakembert kérdeztük az újévi fogadalmakkal kapcsolatban. Elmondása szerint az év vége, egy új év kezdete egy kitüntetett időszak, ami fontos mérföldkövet jelöl. Összegezzük az elmúlt évet és fokozatosan hangolódunk az újra.

Létezik-e jó újévi fogadalom?

Erre nincs igazán jó válasz, mindenkinek más az, hogy mi jó és mi nem az. Ami fontos, hogy a jó fogadalomhoz, vagy célhoz önismeret útján jutunk el, megfigyeljük a szokásainkat, hogy mit miért teszünk, saját indíttatás vezérel a változásra, nem pedig külső kényszer. A fogadalom kimondása során kerüljük a negatív megfogalmazást, ahelyett, hogy azt mondanánk, nem gyújtok rá, mondjuk azt, hogy leszokom a dohányzásról vagy több füstmentes napom lesz idén, mint tavaly.

A fogadalmat saját indíttatásból fogalmazzuk meg, maradjunk a realitás talaján. Ha valaki például szeretné lefutni a maratont, de korábban nem sportolt, akkor ne akarja három hónap alatt teljesíteni a távot. Persze megvalósítható, de a közben bekövetkező kudarhelyzetek jobban elveszik a kedvét,kicsi az esélye, hogy sikerülni fog. Ilyenkor fontos a fokozatosság. Mozogjon egyre többet, egyre gyakrabban, érezze magán a változást.

A nők közül sokan a fogyást fogadják meg legtöbben, ennek mi lehet az oka, hogyan lehet betartani ezt a fogadalmat?

Ez egy jó kérdés, ugyanis a testsúly egy többtényezős dolog, függ az életmódtól, genetikától, egészségi állapottól is. Fontos kérdés, hogy valaki miért ezt fogadta meg. Ha nem tud rá válaszolni, akkor gondolkodni kell azon, hogy mi volt az a momentum, ami előidézte a késztetést a változásra. Például, ha valaki stresszevő és ezzel tisztában van, akkor nem biztos, hogy a fogyás a végleges cél, hanem a stresszhelyzet elkerülése, vagy más módon történő kezelése. Ahogy korábban is mondtam, önismeret nélkül nem tudunk igazán jó célt megfogalmazni, elemezni kell magunkat, a szokásainkat is.

Mennyi dolgot fogadjunk meg, ami valóban betartható?

Ez szintén relatív, egyénenként eltérő, nem is lehet számszerűsíteni, de azt gondolom, hogy ebben az esetben a kevesebb az több. Ugyanis, ha minél jobban meg van fogalmazva a cél, az megállja a helyét a realitás talaján, illeszkedik a személyiségünkhöz, annál inkább betartható. Egy cél esetében számít, hogy azt ne csak kitűzzük, hanem érezzük azt, hogy képesek vagyunk teljesíteni.

Mi a különbség a fogadalom és cél között?

Amit tudnunk kell, az, hogy vannak a vágyak, amikért nem teszünk semmit, passzívak vagyunk, de bízunk abban, hogy valami számunkra kedvezően alakul. Ezután következnek a fogadalmak, amik már jobban körvonalazódtak, kereteztünk bizonyos dolgokat és talán még teszünk is értük valamit. A cél esetében pedig önismeret útján alaposan végiggondoltuk, hogy mi az amit el akarunk érni és stratégiailag fel is építhetünk egy utat, amin keresztül eljuthatunk a végpontig.

Érdemes-e leírni a fogadalmunkat, vagy valahogy hangsúlyosabbá tenni, mintha csak kimondanánk?

Ahogy a mondás is tartja a szó elszáll, az írás megmarad. Azzal, hogy valamit leírunk a gondolatnál eggyel kidolgozottabb formába öntjük. Mindenképp jó, ha valamilyen fizikai formában is megjelenítjük a célunkat. Ez lehet írott szöveg, vagy egy képmontázs, amit később tehetünk valahova, hogy motivációként, emlékeztetőként szolgáljon akár egy nehezebb élethelyzetben is. Így év közben végig követhetjük azt is, hogyan állunk. Például, ha valakinek az a célja, hogy megtanuljon egy nyelvet, de valamiért egy adott életszakaszban nem haladt úgy, ahogy szeretett volna, akkor ezáltal motiválódhat, újratervezi az évet, eldönti, milyen lépéseket kell megtennie, végiggondolja mi miatt és hol csúszott el, de nem adja fel.

Persze az is működhet, ha valaki megosztja másokkal a fogadalmát, esetleg, egy társaság együtt fogad meg valamit. Azonban ez is lehet demotiváló, gondoljuk végig, mi a jó számunkra. Előfordulhat, hogy egy négyfős társaság megfogadja, hogy leszokik a dohányzásról, háromnak sikerül, egynek nem teljesen. Akkor az az egy bár nagy dolgot ért el, a többiekhez viszonyítja magát és így azt érzi, hogy nem sikerült elérnie a célját.

Célszerű-e év vége előtt értékelni, ha igen, hogyan tehetjük meg?

Ez szintén egyénfüggő, de valamilyen módon érdemes nem feltétlenül számszerű adatokban mérni az adott állapotot. Visszatérve a súlyra, azt mondjuk pont nem jó, mert nem egyenlő mértékben fokozatosan tűnnek el a kilók és emiatt az adott személy nem biztos, hogy pozitívan értékeli az adott eredményt, amit elért. Azonban ahhoz, hogy egy új célt tudjunk megfogalmazni mindenképp végig kell gondolni azt az állapotot, amiben vagyunk. Mi történt az adott évben, hogyan jutottunk el oda, ahova. Naponta sok apró döntés hozunk meg, amikről nem is realizáljuk, hogy mennyire fontosak. Sok negatív és pozitív hatás ér minket év közben, nem szabad csak az egyik, vagy a másik oldalt kiemelni, arra emlékezni. A jó dolgok erőt adhatnak, a rosszakból pedig tanulhatunk.

Ez az összegzés is segít minket az önismeret útján, ha kell, akkor használjunk eszközöket az értékeléshez, vannak interneten elérhető ingyenes sablonok, de akár szakember segítségét is kérhetjük.