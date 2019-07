John Newman visszatér a STRAND-ra

Ugyan most kezdődik a Balaton Sound, de vannak, akik már augusztusra „gyúrnak”. Elő a fesztiválnaptárral, hiszen a STRAND Fesztivált sem kerülik el a világsztárok! Sőt: John Newman is visszatér a balatoni színpadra.

Az idén már augusztus 20-án megnyitja kapuit a STRAND, a Balaton legnagyobb tűzijátékával, John Newman nagykoncertjével és a Necc Party ünnepi show-jával. Az ezt követő négy napban sorra érkeznek majd a világsztárok: Bastille, Dimitri Vegas and Like Mike, Anne-Marie és Jonas Blue is fellépnek a fesztiválon.

A STRAND Fesztivál hat évvel ezelőtt indult útjára, és nőtte ki magát mára a Balaton régió egyik legfontosabb fesztiváljává. A nyári szezon legvégén sok tízezer turistát vonz a Balatonra.

2019. augusztus 20-án lép majd színpadra a brit világ­sztár, John Newman. Aki volt már a koncertjén, az tudja, hogy az énekes mindig elképesztő energiával pörög a színpadon, amit a közönségére is átragaszt. Augusztus 20-a alkalmából a tűzijáték sem maradhat el, a szervezők a Balaton legnagyobb show-ját ígérik. Az estét az ország kedvenc DJ-párosa, a Necc Party zárja egy ünnepi show-val.

Az ezt követő négy napban a STRAND Fesztiválon a legaktuálisabb világsztárok váltják majd egymást. Kivétel nélkül olyanok, akik a világ slágerlistáinak főszereplői. Fellép a Bastille, akik 2019-ben a legfontosabb fesztiválokra kaptak meghívást, szerte a világon. Itt lesz az EDM műfaj leglátványosabb show-it felvonultató duója, Dimitri Vegas & Like Mike. Először jön Magyarországra az angol énekesnő és dalszerző, Anne-­Marie, illetve a mostanában talán a legnagyobb slágereket jegyző Jonas Blue DJ és zenei producer.

A nemzetközi sztárok mellett a hazai kedvencek sem maradhatnak ki a STRAND programjából: koncertet ad a Halott Pénz, a Quimby, ByeAlex és a Slepp, Majka és Rúzsa Magdi, de Péterfy Bori is ott lesz a Love Banddel.