Karanténkönyvtár – Ezek a kötetek (is) segítik elütni az időt gyerekkel vagy anélkül

A koronavírus miatt, akik megtehették otthonról dolgoznak, vagy otthon maradnak. A gyerekes családoknak különösen nehéz lehet ez az időszak, így nekik és az idősebb korosztálynak is hoztunk pár tippet, mit olvassanak a „szobafogság” idején.

Waldinger Dóra, szombathelyi bloggerrel korábban készítettünk már egy interjút, melyben az olvasásról, a könyvtáros életről és a Dóri Online Olvasónaplója nevű blogjáról is beszélgettünk. Dóri nem csak hobbija miatt forgat naponta át több könyvet, könyvtárosként dolgozik Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Megyei könyvtárban.

Épp ezért fordultunk hozzá, hogy adjon Olvasóinknak pár tippet, mi az, ami kicsit segíthet abban. hogy bárki ki tudjon szakadni a való világból.

Íme, a mai könyves felhozatal Olvasóink számára, Dóri ajánlásával fűszerezve:

Gyerekmenü:

Bodor Attila – A ​tél menyasszonya

A fülszöveg szerint, ha szerettük a Jégvarázs c. animációs rajzfilmet, akkor ez a mese is tetszeni fog. A két történet valóban hasonlít, de Bodor Ádám meséje önmagában is megállja a helyét. Ez a mese egy üdítően erős női főhőst mutat be, aki a hagyományos mesék passzív királykisasszonyainak az ellentéte. Okos, rendes, segítőkész királylány, aki nem a megmentőre vár, hanem ő kezd el aktívan cselekedni, más lányokat is megmenteni. Szimonidesz Hajnalka illusztrációi tökéletesen kiegészítik a történetet.

Tove Jansson – Jön az üstökös

A Geopen Kiadónál 2019-ben jelent meg a végleges írói változatokból, új fordításban. Kometen kommer címen először 1945-ben jelent meg; 1968-ban készült a végleges változata, melynek fordítása a Jön az üstökös. A mesét a világháború, a bombázások ihlették – a későbbi verzióban pedig már a hidegháború, a rettegés az atombombától is belelátható. Tove Jansson a Mumin történetekben egyfajta menedékeket. A külső fenyegetést észlelik a főszereplők, felkészülnek, de nem esnek búskomorságba, hanem élvezni próbálják az életüket. Süt az otthonosság érzete ebből a történetből is – Mumin mama készülődéséből, süteményt visz az utolsó estén magukkal, hogy jól érezzék magukat.

A kiadás nagyon igényesre sikerült: keménykötéses, szép kis kompakt kötet, fekete-fehér illusztrációkkal.

Ifjúsági menü:

M. Montgomery Anne sorozat

A kanadai írónő ifjúsági könyveire többen a Netflix 2017-es adaptációja miatt figyelhettek fel újra, ami egy jól sikerült, modern szemléletű és gyönyörű látványvilágú sorozat lett.

Anne Shirley 11 éves kislány, aki két nevelőszülőnél nőtt fel, majd az árvaházból úgy néz ki végre egy szerető családba kerül. Marilla és Matthew Cuthbert, egy testvérpár veszik magukhoz, akik már idősek és szeretnének egy kis segítséget a farmon, a ház körül. Igen ám, de ők egy kisfiút terveztek befogadni… Az elcsúszó üzenetek miatt egy vörös hajú, lelkes, monologizáló energiabomba került helyette az életükbe. Hamar rájöttek, úgy kell lenni hogy Anne lesz a sajátos kis család új tagja. Ami miatt ajánlom nem csak kiskamaszoknak, hanem felnőtteknek is, hogy egy viszonylag egyszerű és nosztalgikus korban és helyszínen játszódik az 1900-as évek elején, ahol a szereplők megélik minden percüket, Anne és barátnője Diana sokat játszik a természetben; rengeteget beszélgetnek, megosztják egymással minden gondolatukat. Illetve Anne pozitív szemlélete, az a sok szeretet amit hordoz – az követendő és üdítő. Imád mindent maga körül, meglátja a szépet egy borús napban is, igaz magával szemben nagyon kritikus és hiú, de belátja egy idő után hogy mik az értékei.

Christelle Dabos Tükörjáró sorozat

A francia írónő négy részesre tervezett fantasy sorozata, szintén egy olyan világ, ami kiskamaszt – fiatal felnőtt és a felnőtt korosztályt is be tudja szippantani. Christelle Dabosnak A tél jegyesei az első regénye, amit a francia Gallimard kiadó pályázatára adott be és nyerte el az első díjat, ezzel a megjelenés lehetőségét.

A történet valamilyen kataklizma után játszódik, amikor is az ismert világ széttöredezett. A megmaradt világrészek különböző jellemzőkkel és mágikus képességekkel bírnak, lakóik ritkán, de elutaznak egymáshoz. Mindegyiküknek van egy ősük, aki alapította és benépesítette az adott országot.

Főszereplőnk Ophélie Animában él, ami egy kellemes kis világtöredék, lakói egy családnak tartják magukat, képességük pedig hogy kapcsolatba tudnak lépni a tárgyakkal. Ophélie egy visszahúzódó, csendes lány, aki legjobban a múzeumában érzi magát, ill. levéltáros nagybátyjával, aki megtanította, hogyan használja a képességeit. A regény elején egy drámai esemény történik az életében – családja bejelenti, hogy hozzá kell mennie egy sarki férfihoz, aki nőül kérte. Ophélie nem akar kiszakadni a megszokott életéből, nem vágyik szerelemre, nem akar elutazni a fagyos sarkvidékre, ám nincs apelláta – vagy megy, vagy kitagadják és száműzik.

A következő kötetek is jócskán tartalmaznak izgalmat, szerethető szereplőket és még több titokra fény derül erről a furcsa, széttöredezett világról. Dabos nagyon jó hangulatteremtő, ügyesen ötvözi könyveiben a mitológiát, korábbi történeteket, de mindez egy teljesen új világban valósítja meg.

Felnőtt menü:

Elena Ferrante – Nápolyi regények sorozat

Az olasz író szintén négy részes regényfolyama világszerte hírnevet szerzett inkognitóban élő és alkotó szerzőjének.

A sorozat két lány, Lila és Lenu barátságának és felnőtté válásának a története, a homályos és megfoghatatlan félelmekkel teli gyerekkortól kezdve idős korukig. Másrészről egy érzékletes lenyomata az ’50-90-es évek Nápolyának, olasz társadalmának.

Elena Ferrante remek író, aki erős atmoszférát teremt könyveiben, szereplői sokszínű élő – lélegző szereplők, akiket egész életükön át követhetünk a 20. század második felének zavaros éveiben. A regényekből az HBO készített sorozatadaptációt, ami már a második évadánál tart.

Robert Galbraith – Cormoran Strike sorozat

J.K. Rowling, a Harry Potter írójának felnőtteknek szóló krimikönyvei remek kikapcsolódást nyújtanak – csavaros történetek, amik Angliában játszódnak, két érdekes főszereplővel. 2020. szeptemberében érkezik az 5. rész, addig bőven van idő elolvasni magyarul az előzményeket.

A furcsa nevű Cormoran Strike magánnyomozó figuráján kívül maga London és a városban élő különféle emberek is hangsúlyos szerepet kapnak. Rowling nagyon jó a hangulatteremtésben, London színe-javát felvonultatja, a hajléktalanoktól kezdve, a dúsgazdag, sznob családokig. Mindegyik rész valamilyen nagyszabású nyomozást mutat be, amit Cormoran és későbbi társa, Robin Ellacott derít fel. A krimi mellett kettejük élete, barátsága is fontos szerephez jut, ami a sorozat átívelő történetszálát adja.

„A’la carte”

+1

Susan David – Érzelmi rugalmasság

Végül, de nem utolsósorban ha szeretnénk önfejlesztése fordítani a szabadidőnket, akkor Susan David, pszichológus, coach könyvét ajánlom.

„Az érzelmi rugalmasság azt jelenti, hogy végtelen számú zaklató gondolatunk és érzésünk lehet, mégis sikerül úgy cselekednünk, hogy azt az életet tudjuk élni, amelyet szeretnénk. Ezt jelenti, hogy hátrébb lépünk és leakadunk a horogról.”

Lépésről-lépésre meg is mutatja, mik azok a merev viselkedési módok, berögződések amik sokszor észrevétlenül mozgatnak bennünket. Rádöbbent, hogy milyen ál-párbeszédeket folytatunk magunkban („majomelme”), amikor előre elképzelünk valami negatív, feszültséget keltő helyzetet és már a plafonon is vagyunk tőle 10 perc múlva, pedig a valóság valószínűleg máshogy alakul(na). Érdekes dolgokat ír a boldogságról, megmutatja az állandó pozitív gondolkodás hátrányait; illetve, hogy a negatív gondolatoknak, szomorúságnak ugyanúgy megvan az előnye – kritikusabbak, megfontoltabbak vagy épp figyelmesebbek lehetünk ilyenkor. Sok kutatást ismertet, gyakorlati példákkal, amik miatt könnyen érthető és a saját életünkre vetíthető mindaz amiről szót ejt. De nem egy tökéletes receptet ad a könyvben, ki is emeli, hogy mindenki hibázik – de ha ezekből tanulunk, egyre jobbak leszünk.