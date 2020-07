Klimatizált járművekkel indul a bécsi nyári szünet

A nyári szünidő kezdetére fejezték be Bécs legrégebbi metróvonala, az U6 szerelvényeinek klimatizálását. A régi metrókocsikat utólag klimatizálták, illetve az összes kocsit napvédő fóliával vonták be. Összesen négymillió eurót fordítottak a beruházásra- írja a kisalföld.hu.

Az U6, Bécs legrégebbi metróvonala a nyári szünet kezdetére már száz százalékban klimatizált. A Bécsi Közlekedési Vállalat, a Wiener Linien tavaly fogadott el egy átfogó intézkedéscsomagot az U6 metróvonal számára, melynek része volt többek között a teljes klimatizálás is. A cég 2019 júniusában kezdte meg a vonalon közlekedő régebbi szerelvények átalakítását, az utólag beépített berendezések hűteni és fűteni is tudnak.

Összesen mintegy négymillió eurót fordítottak a klimatizálásra. Ulli Sima, Bécs közlekedésért felelős városi tanácsnoka örömét fejezte ki, hogy az U6 metró vonalán közlekedő szerelvények mindegyike klimatizált lett és az egyre emelkedő hőségnapok száma mellett az intézkedés hozzájárul a tömegközlekedés népszerűsítéséhez.

Nemcsak a régebbi metrókocsikba szerelték be utólag a klímaberendezéseket, hanem a vonalon közlekedő összes vonatot napvédő fóliával vonták be, hiszen az U6 vonalán a metrók főleg a felszínen közlekednek. A nagy hőség idején ez plusz védelmet nyújt, mintegy négy fokkal csökkenti a belső hőmérsékletet a vagonokban, ezáltal pedig a klímaberendezések teljesítményét is javítja.

Bécsben a tömegközlekedési eszközök 75 százaléka klimatizált: négy útból három kellemesen hűvösen telik. Míg a buszoknál ez az arány 100 százalék, addig a kötött pályás közlekedési eszközöknél tovább tart az átállás, de folyamatosan nő a klimatizált járművek aránya.

Forrás: kisalföld.hu