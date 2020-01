Ködös, párás idő, némi napsütéssel

Frontmentes, eseménytelen időjárásban lesz részünk a héten: sem nagyobb mennyiségű csapadékra, sem erős szélre nem kell számítani a következő napokban. A légnyomás azonban kifejezetten magas lesz.

Folytatódik ezen a héten is a párás, nyirkos idő: elszórtan azonban lehetnek kisebb területek, ahol hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, felszakadozik az alacsony szintű rétegfelhőzet – tudtuk meg Pétervári Tibortól, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelőjétől. Égi áldásból nem érkezik sok a héten sem.

Bár a napokban Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megye egyes részein meghaladta a 10 millimétert is a téli csapadék mennyisége, amely nedves hó formájában okozott kisebb nehézséget a gyalogos és járműközlekedésben. Az ország többi részében azonban jelentéktelen mennyiségben esett hó, és ez lesz a jellemző a folytatásban is. Néhol ónos szitálás is előfordulhat – erre hívta fel a közlekedők figyelmét Pétervári Tibor.

Hőmérsékleti értékeket tekintve sem lesz nagy a szórás: éjszakánként a derült, jellemzően szélcsendes területeken -2 és -5 fok közötti hőmérsékletet mutatnak majd a hőmérők, napközben pedig a naposabb területeken +4, +5 fok körül alakulnak a maximumok. Ahol marad a köd, ott 0, esetleg fagypont alatti értékek lesznek a jellemzők.

Alapjában véve eseménytelen lesz az időjárás, ahogy az előző három hétben is tapasztaltuk, jellemzően anticiklonális hatások érződnek. Az anticiklonban a levegő lefelé áramlik, belsejében magas a légnyomás, a középpontjában alig mozog a levegő – akkor erősebb a szél, ha a pereme érint egy adott térséget. Az anticiklonok kevés csapadékkal járnak. Az észlelő felhívta a figyelmet: akinek van barométere, és érdeklik az időjárási különlegességek, feljegyezheti a ma délelőtti légnyomásértékeket: 1046-1047 hPa-t figyelhetnek meg, amelyek nagyon ritkának számítanak.

Tavaly 1044 hPa-t regisztráltak maximumként, de vannak olyan évek, amikor az 1040-et sem éri el az érték, az 1050 feletti pedig egészen ritkának számít: több évtized is eltelhet anélkül, hogy ezt regisztrálnák.