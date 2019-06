Már Szombathelyen is csobbanhatunk a nyári hőségben

A nap egyre égetőbben tűz, olykor már az utcákon is érezni lehet a napkrémek illatát és a fagyi is egyre gyorsabban olvad a tölcsérben és a szombathelyi fürdők is kinyitnak a hétvégén!

Ha nem tervezett be semmilyen programot hétvégére, akkor keresse elő a szekrény mélyén rejlő fürdőruhát, szalmakalapot és irány a felfrissülés! A szombathelyi Tófürdő június 8-tól (szombat) 9 órai nyitással várja a fürdeni vágyókat. A szombathelyi Termálfürdő 2019. június 9-én (vasárnap) 9:00 órakor nyitja meg kapuit. Megyénk számos termálfürdője rendelkezik szabadtéri medencével, érdemes azokat is felkeresni! Borgáta, Bükfürdő, Celldömölk, Sárvár, Vasvár, soroljuk még? Kiemelt képünk illusztráció.