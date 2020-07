Augusztus közepéig számítani kell a vad váratlan felbukkanására az utakon, ugyanis megkezdődött az őzek násza.

Megkezdődött az őzek násza, amely időjárástól függően augusztus közepéig is eltart. Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyenkor az őzek bárhol és bármikor megjelenhetnek az úton.

A legnagyobb veszély ott van, ahol az út mellett magas a növényzet, mert így szinte képtelenség észrevenni a közeledő állatot – mondta Gagyi István.

legnagyobb kockázatot most a napraforgó- és a kukoricatáblák jelentik. Mivel ilyenkor a bak űzi, hajtja a sutát, számítani kell arra is, hogy a felbukkanó őzet újabb állat követi. Az ütközést figyelmes vezetéssel és lassú haladással lehet leginkább megelőzni, de az ultrahangos vadriasztó is jó szolgálatot tehet. Ha elkerülhetetlen az ütközés, a kormányt akkor se rántsuk félre, mert úgy sokkal nagyobb bajba kerülhetünk.

Próbáljuk lehetőleg a saját sávunkban tartani az autót, álljunk meg és jelezzük az utánunk érkezőknek, hogy baj van. Ha van rá mód, a tetemet vagy a sérült állatot húzzuk le az út szélére és hívjuk a 112-őt. A területen illetékes vadászatra jogosultat a rendőrség értesíti. Bejelentés nélkül ne hagyjuk el a helyszínt, hiszen ezzel másokat is veszélybe sodorhatunk – hangsúlyozta a vadászkamara vasi elnöke.

Évente a megyében 150–180 bejelentett vadbaleset történik, ezért is kérik az autósokat a vadásztársaságok, hogy a mostani időszakban még a szokásosnál is körültekintőbben vezessenek.