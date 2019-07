Napsütéssel indult a kedd reggel

Július 30-án 30 fok körüli csúcsértékekre kell számítani, a hét második felében csökken a hőmérséklet.

Kedden 30 fok körüli csúcsértékekre, és általában többórás napsütésre készülhetünk.

A napsütés mellett a Dunántúlon és a középső tájakon kevesebb, az északkeleti megyékben pedig több gomolyfelhő képződik. Elsősorban ott fordulhat elő szórványosan zápor, zivatar felhőszakadással kísérve, míg másutt csak helyenként lehet csapadék. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, az Alpokalján időnként megerősödik, zivatar környékén pedig viharos széllökés is lehet.

Szerdán a sok napsütés mellett gomolyfelhők is lesznek az égen, sőt az Alföldön délutánra átmenetileg összefüggőbb felhőtakaró is kialakulhat. Keleten nagy eséllyel, a Dunántúlon kisebb valószínűséggel alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. Az északnyugati szél olykor megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16, 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között alakul.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Sokfelé fülledt, meleg nyári időre van kilátás.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.