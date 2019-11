Ne használjuk szemetesnek a kandallót!

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hívja fel arra az emberek figyelmét, hogy ne tüzeljenek el bármilyen anyagot fűtés céljából, mert az nem csak a környezetre káros, de számukra is mérgező.

A tűzre dobott háztartási hulladékok azon túl, hogy nagymértékben szennyezik a környezetünket és károsítják egészségünket, könnyen életveszélyes állapotokat idézhetnek elő otthonunkban. Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében kiemelkedő jelentőségű, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kémények ellenőrzését és tisztítását pedig szakemberrel végeztessük el.

A nem megfelelő tüzelőanyag-választás és a kéménykarbantartás hiánya következtében a mostani fűtési szezonban megnőtt azoknak a kéménytüzeknek a száma, amelyek szilárdtüzelésű fűtőberendezésekkel felszerelt lakóingatlanban keletkeztek. Feltehetően a fűtési költségek csökkentése érdekében sokan otthoni fűtőberendezéseikben – így például a kandallóban, a cserépkályhában, a vegyes tüzelésű kazánban és a szenes kályhában – égetik el a háztartásban felgyülemlett hulladékokat, ez azonban nem csupán jogszabályba ütközik, de nagymértékben szennyezi a környezetünket és károsítja egészségünket, ráadásul életveszélyes állapotokat idézhet elő.

Szilárdtüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. A tüzelőberendezések használatát szabályzó kormányrendelet megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki, hiszen a háztartási hulladékok otthoni fűtőberendezésben való elégetése során olyan mérgező anyagok szabadulhatnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új, mérgező vegyületeket létrehozva és a levegőbe kerülve a környező talajba, a növényzetbe és az élővizekbe is beépülnek. A mérgező anyagok az emberi szervezetbe bekerülve légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, elősegíthetik rosszindulatú betegségek kialakulását, károsíthatják a veséket, elpusztíthatják az agysejteket, esetleg a tüdőt és a májat is megtámadhatják.

Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében kiemelkedően fontos, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kémények ellenőrzését és tisztítását pedig minden alkalommal tegyük lehetővé a szakemberek számára!