Ne égessünk, komposztáljunk!

Életbe lépett a módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely a komposztálást és az egyéb alternatív megoldásokat preferálja, a szabad téri égetéshez azonban már nem kell engedély: elég bejelenteni.

A módosítás életbelépéséig engedélyköteles volt az irányított égetés: háromezer forint illetéket kellett fizetni és az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek határozattal engedélyezték az égetést szabad téren, külterületen.

Most már nem kell engedélyeztetni, bejelenteni azonban igen, ennek a menete változott: míg korábban a tűzvédelmi kirendeltségeken kellett megtenni, jelenleg az égetés tervezett időpontjához képest öt nappal korábban kell írásban jelezni az illetékes katasztrófavédelmi területi szervnél – tudtuk meg Roboz József tűzoltó alezredestől, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályának szolgálatvezetőjétől.

Engedélyt kérni nem kell, csak bejelenteni

A megyei igazgatóság honlapján megtalálható a bejelentőlapminta, amelyet ki kell nyomtatni, kitölteni, alá kell írni és személyesen vagy szkennelve az igazgatóság e-mail-címére beküldeni.

Roboz József kiemelte: továbbra is tilos az égetés szabadtéren, ezt a levegővédelmi kormányrendelet is szabályozza: továbbra is a komposztálás az elsődleges az égetéssel szemben. A hulladék égetése pedig eleve tilos, mint például a ruhák, bútorok, műanyag tárgyak és különféle anyagok égetése szintén jogszabályba ütközik. Az önkormányzatok egyébként rendeletben szabályozzák a növényi maradványok égetését Vas megyében: a 216 településből 215-ön megvalósul, egyedül Nemeskocson nem, ott a növényi hulladékokat bányagödörben komposztálják.

Égetni tehát helyi önkormányzati rendeleti határozatban rögzítettek alapján lehet, ez a tevékenység már nem illeték- és engedélyköteles, azonban szabályai vannak: napokra, órákra, időszakokra lebontva meghatározzák az égetés engedélyezését.

A dokumentum külön szabályozza a kerti égetést: nappal, szélcsendes időben, felügyelet mellett, megfelelő oltóanyaggal biztosítva történjen: ha továbbterjed a tűz vagy más is leég, továbbá tűzoltói beavatkozásra is szükség van, akkor hatósági eljárást indítanak és büntetési tételekre számíthat, aki vét a szabályok ellen.

– Nem célunk a büntetés, azonban szükség esetén annak kiszabása szükséges. A mérlegelés függvényében akár milliós tétel is lehet a bírság.

Kiemelt képünk illusztráció