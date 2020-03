Nem érti a gyermeke, mi az a koronavírus? – Ez a doktorbácsi elmagyarázza! (videó)

A gyermekes családok most több kihívással is találkoznak, talán a legkisebb az, hogy a gyerkőcnek megmagyarázzák, mi is az a koronavírus és miért kell most otthon maradnia. A nagyobbaknak viszonylag egyszerűbb elmondani a dolgokat, de a kicsiknek nem, ami a szülőben és gyermekben is feszültséget kelthet a későbbiekben.

Dr. Kőnig Róbert gyermekorvos, aranyos és gyermekek számára is értető videójában meséli el, miért nem mehetnek a kicsik a játszótérre és miért nem látogathatják meg nagyszüleiket az elkövetkező időben: