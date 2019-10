Őszi kirakodóvásár

Október 27-én, ezen a héten vasárnap kirakodóvásár lesz az Arena Savaria környékén: az érdeklődők 9-től 18 óráig válogathatnak a standoknál.

Vasárnap szabad lesz a vásár az Arena Savaria környékén, ahol a hagyományos őszi kirakodóvásárra érkező kereskedők kínálják majd áruikat.

Ahogy azt már megszokhatták, a választék ezúttal is színes lesz: divatárut, farmereket, gyermekruhákat, bőr-, szövet- és egyéb kabátokat, csizmát, cipőt, kesztyűt, sálat, fehérneműt, zoknikat, harisnyákat egyaránt kínálnak majd a kereskedők. Bőrárukból sem lesz hiány: öveket, táskákat és pénztárcákat is találnak a sátraknál.

Akik még nem vették meg, a kirakodóvásáron beszerezhetik a temetői mécseseket és a sírkoszorúkat, -csokrokat is. Az őszi esték elmaradhatatlan kelléke a díszgyertya: azt is találunk majd, de kerámiákat is kínálnak majd az árusok.

Éhezni és szomjazni sem kell a vásáron: a sült kolbász mellé akár egy finom kézműves sört is leguríthatnak majd a látogatók, akik remélhetően ragyogó őszi napsütésben válogathatnak majd a portékák között.