Péntektől hatályos kormányrendelet értelmében változik a dohányboltok nyitvatartása

Ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség úgy tájékoztatott, hogy Vas megyében április 5-én 24 óráig 51 esetben intézkedtek, ezek közül 39 figyelmeztetéssel, 12 szabálysértési feljelentéssel zárult. Kedden körbenéztünk a megyében, mert egyéb hírforrások szerint a csoportosulásokkal vannak problémák. Ezt mi is megtapasztalhattuk: Szombathelyen több dohányboltnál ottjártunkkor is csoportosultak a bolt előtt, beszélgettek, többen alkoholt is fogyasztottak, de nem csak a megyeszékhelyen voltak ilyen jellegű problémák.

Ezzel kapcsolatban tettünk fel kérdést szerdán az operatív törzsnek. Sajtótájékoztatójukon kitértek a Vas Népe kérdésére, jelezték: nem csak megyénkben probléma, hogy délutánonként az alkoholt is árusító dohányboltok előtt „kocsmaudvar” alakul ki, ahol italozó, dohányzó emberek ácsorognak, fittyet hányva a kijárási korlátozásra.

Csütörtök este kormányrendelet született a dohányboltok nyitvatartásáról, melyek a mai naptól érvényesek:

A péntektől hatályos kormányrendelet értelmében a dohányboltoknak is be kell zárniuk 15 órakor, erre a változtatásra azért volt szükség, mert azt tapasztalták, hogy a dohányboltok gyűjtőhelyekké váltak – számolt be az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján elhangzottakról koronavirus.gov.hu.