Vigyázzanak! – Őz szaladgál az M86-os úton

Információink szerint egy őz tévedt az M86-os útra Répcelak közelében.

A rendőrök már keresik az állatot, de addig is vezessenek óvatosan a környéken, mert a megriadt vad valószínűleg nem talál ki a két oldalon is kerítéssel körülvett útról. Korábban is volt már példa hasonlóra, akkor sajnos le kellett lőni az eltévedt őzet, nehogy baleset történjen miatta.

Kiemelt képünk illusztráció.