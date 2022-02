A sajtóban megjelent fotókon viszont úgy tűnt, mintha az újdonsült házaspár külön hagyta volna el a lagzi helyszínét, és azóta az okokkal kapcsolatban több pletyka is szárnyra kelt. Például az is, hogy összevesztek, és a rapper otthagyta újdonsült feleségét. Nos, most végre kiderült, hogy ebből semmi sem igaz! Maga Dundika írta le, mi történt pontosan.