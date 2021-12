Párként, kéz a kézben fotózták le Tóth Andit és Andrei Mangrát, akik hónapokig dolgoztak együtt, hogy minél jobban szerepeljenek a Dancing With The Stars-ban - végül meg is nyerték.

Pletykák már voltak arról, hogy talán összejöttek, de úgy tűnt, csak barátok.

Tóth Andi legújabb dalát, a Nincs Ő, Nem fáj-t nemrég tették ki a YouTube-ra, 600 ezer megtekintés körül jár. Abban ilyen sorok vannak: "Nem kell a szerelem / Lehet jó, de nem nekem / A kínom feledem, feledem / Nincs ő, nem fáj", illetve kicsit később: "De, de néha magányosak az esték / Igen, aztán eszembe jut, miket tettél / Ja, mert egyedül jobban bírom / Nem kell miattuk folyton sírnom."

Hogy ez mit jelent, vagy jelent-e bármit a valóságra vetítve, azt nem tudni, de itt a kép - amit az Origo szúrt ki.