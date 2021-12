Metzker Vikit nemrég a Dancing with the Starsban láthatták a TV2 nézői, de az Instagramon is sokan követik az életét, ahol rendszeresen szexi képekkel bombázza a rajongókat.

Most Mikulás napjára készült, és kibuggyanó mellekkel, piros sapkában, mini latexruhában pózolt – a képek közt a kis, fehér nyíllal lehet lapozni – írja az Origo.