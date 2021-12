Egymás után négy nőt támadott meg Zuglóban és Kőbányán a szigetszentmiklósi férfi.

A rendőrség adatai szerint a Mogyoródi úton esett neki egy nőnek, november 13-án, akit fejen ütött, a földre lökte, majd bele is rúgott. Minden ok és szó nélkül, ahogy jött, úgy is távozott a férfi. A kerületi rendőrök akkor fél órán belül elfogták a 31 éves K. Zoltánt és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi tagadta, hogy bárkit is megvert volna.

Ám a hallottak alapján felmerült, hogy korábban három másik, hasonló esetben is ő lehet a ludas.

Egy másik esetben ugyanis egy X. kerületi bevásárlóközpont egyik elektronikai üzletében lépett egy nő mögé, akit olyan erővel ütött fejbe, hogy a nő a földre zuhant, ő pedig egyszerűen kisétált az üzletből. Az erőszakos férfi ezután egy cipőbolthoz ment, ahol egy vele szembejövő másik nőt ütött arcon szó nélkül, aki szintén a padlóra esett. A támadó innen is továbbállt, hogy egy újabb nőt üssön tarkón egy ruházati kereskedésnél, majd elhagyta a bevásárlóközpontot.

Zuglói kihallgatása után a férfit elengedték, és el is tűnt a rendőrök elől, elérhetetlenné vált, ami miatt körözni kezdték.

Végül december 2-án reggel ugyanazon bevásárlóközpont előtt fogták el, ahol három héttel korábban a támadások történtek.

A már korábban gyanúsított férfit ezután a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

K. Zoltán ismét mindent tagadott, és azt mondta, nem híve az erőszaknak.

Az ügyészség szerint egyébként a férfi egy valóságos fantom: nem tartózkodik bejelentett lakhelyén, nincs munkája, és családja sincs, ám büntetve még nem volt. A hatóságok szerint ugyanakkor az ügynek további sértettjei is lehetnek.

A letartóztatást a bíróság az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelte el - írja a Bors.