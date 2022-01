„A Magyar Tornaszövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság mély fájdalommal tudatja, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, Csollány Szilveszter 51 éves korában elhunyt. Az olimpiai bajnok tornász nemcsak sportolóként ért el kimagasló eredményeket, hanem kiváló férj és nagyon jó édesapa is volt.”

Pálya- és sporttársait lesújtotta a hír, a Borsnak elmondták, halála óriási veszteség a magyar sportnak.

Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó: Isten veled bajnok!

A Nemzeti Sportnak Vereckei Zoltán, Csollány Szilveszter edzője is nyilatkozott: Nagyon nehéz bármit is mondani – mit is mondhatnék most, amikor meghalt Szilas... Nagyon bíztam a gyógyulásában, meg sem fordult a fejemben, hogy itt hagy bennünket... Sok-sok közös élmény és emlék fűz össze kettőnket, és nem csak a sport kapcsán, hiszen mi például nyertünk együtt halászléfőző versenyt is. Reménykedtem abban, hogy újra együtt lehetünk, hogy újra főzhetünk együtt, hogy minden jóra fordult.

Nincs annál borzalmasabb, mint amikor egy szülő eltemeti a gyermekét, de én is hasonlót érzek, hiszen a sok együtt töltött év magával hozta azt is, hogy gyermekemként tekintettem rá

– mondta a 74 éves szakember.

Borkai Zsolt olimpiai bajnok magyar tornász: – Ez katasztrófa – döbbent le az olimpiai bajnok tornász, a MOB korábbi elnöke. – Együtt tornáztam vele, kissrácként kezdte. Ennyi egy emberi élet. Szörnyű. Egyszerűen nem találok szavakat. Ez a rohadt koronavírus nem válogat. A végsőkig küzdött, sajnos eddig bírta.

Tóth Dávid világbajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kajakozó: Ezt most, Önöktől tudtam meg… – mondta Dávid, aki Szilveszter csapattársa volt az Exathlon Hungaryban. – Ne haragudjanak, de nem tudok megszólalni...

Később a közösségi oldalán a következőt posztolta:

Felfoghatatlan, hogy elmentél Szilas, ugyanis a mai napig csak azt a lehetőséget tudtam elképzelni, hogy felépülsz.

Fiatalkorom ikonja vagy, felnőttként pedig barátok lettünk. Utoljára novemberben találkoztunk, beültünk ebédelni egyet, emlékszem bolognait kértél. Nem akartad túlspirázni, nem úgy, mint amikor te sütöttél, főztél nekünk valami elképesztően finomat.

A sok nagyszerű emlék és a végtelen jóindulat, kedvesség, ami eszembe jut ha rád gondolok. Hihetetlen, hogy nem vagy többé. Rettenetesen fogsz hiányozni!

Erdei Zsolt olimpiai bajnok ökölvívó: Micsoda?! Ez teljesen mellbevágott.. – nyilatkozta a Borsnak az ökölvívó világbajnok. – Együtt voltunk kint a 2000-es Sydney-i olimpián… Ezt nem akartam tudni… Elnézést, de nem térek magamhoz…

Magyar Zoltán a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, kétszeres olimpiai bajnok magyar tornász, sportvezető, állatorvos: Szilas halála óriási veszteség az egész magyar sportnak. Mindannyiunk példaképe volt, felnéztünk rá – fogalmazott a kétszeres olimpiai bajnok legenda, a magyar szövetség elnöke.

Forrás: AFP

Guczoghy György olimpiai bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok tornász, edző: - Szörnyű ez az egész, felfoghatatlan. Ő még nagyon fiatalka volt, amikor én már kiöregedőben voltam, nem sokat edzettünk együtt. Emlékszem, egyszer együtt készültünk edzőtáborban, mert Szilveszter bekerült a válogatottba tartalékként, ez volt a leghosszabb idő, amit együtt töltöttünk. Nagyon szomorú, hogy ilyen fiatalon ment el.

Berki Krisztián a Nemzeti Sportnak beszélt példaképe haláláról: Sajnos elment Szilas... Megdöbbentett a hír, azóta nem térek magamhoz. Csollány Szilveszter volt a nagy példaképem, az olimpiai aranyérme döbbentett rá arra, hogy talán én is odaérhetek a legjobbak közé. Tizenöt éves voltam ekkor, két esztendővel később pedig már együtt léphettünk pódiumra a magyar válogatott tagjaként a debreceni világbajnokságon. Isten veled, Szilas!

Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára: újra átnéztük Szilas eredménylistáját, és félelmetes, hogy milyen sikerei voltak: az olimpia, világ- és Európa-bajnoki aranyérmek mellett számos világversenyen ért el kiváló helyezéseket. Olyan fiatalon hunyt el, hatalmas veszteség mindenkinek.