Egy ország ismerte meg öt évvel ezelőtt Fajta Jánost, a tiszacsegei komp révészét. Mint ismert, 2017. február 13-án a Tiszán lezúduló jeges ár több tévéstáb kamerája előtt ragadta el a vízi járművet, fedélzetén Janival - írja a Haon.

Tavaszias időjárás fogadott bennünket vasárnap délelőtt a tiszacsegei kompkikötőnél. Szerencsére nem volt fagy és jég sem. A rév éppen megérkezésünkkor kötött ki a parton, fedélzetén a napra pontosan öt évvel ezelőtt történt szerencsétlenség főszereplőjével.

"Az első gondolatom a kompon akkor az volt, hogy miért is hallgattam rájuk, és ugrottam volna le inkább. Persze utólag belegondolva az volt a jó döntés, hogy maradtam"

– idézte fel a lap kérdésére Jani. Közel két és fél órát töltött a fedélzeten, mire kiért a honvédségi helikopter, amellyel megmentették.

Forrás: Kiss Annamarie / Haon

"Maga a helikopterezés nagyon jó élmény volt, mindig is ki akartam próbálni, de nem ilyen körülmények között. Az akkori híradásokból nem derült ki, hogy mennyi idő telt el. Sokan mondták, milyen szerencsés vagyok, hogy 20 perc alatt kimentettek" – mesélte nevetve.

Meg sem fordult a fejében, hogy otthagyja hivatását. Ahogy felidézte, már a partot érést követően ment volna vissza a kikötőbe.

"Olyan ez, mint a lovaglás. Ha leesik az ember, nem szabad gondolkodni, csak vissza kell ülni rá" – fogalmazott.

Az eltelt öt év alatt nemcsak a komp, de a világ is fordult vele. Megházasodott, feleségével egy négy hónapos kislányt és egy tízéves fiút nevelnek közösen. "A fiút szinte minden érdekli, nagyon szeret horgászni is. Sűrűn kijár ide velem, mindig csaligyártásban van. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a párom is szereti a természetet. Sokat kirándulunk a Tiszához, a Hortobágyhoz és a hegyekben is" – mondta.

Jani régi hobbija a fotózás, amelyről szerényen csak úgy fogalmazott, hogy jobban szereti, mint ért hozzá. Képeiből azonban már több alkalommal is nyílt kiállítás a környező településeken.

"Most is nálam van a fényképezőgépem, bármikor lehet egy olyan pillanat, amelyet érdemes megörökíteni. A kompnak csináltam is egy internetes közösségi oldalt, amelyen a fotóimat megosztom" – tette hozzá.

Jani elmondta azt is, hogy még mindig naponta jönnek úgy vendégek, akik felismerik. "Azóta olyan emberekkel ismerkedtem meg, akikkel lehet soha nem is találkoztunk volna" – mondta. A róla elhíresült videót viszont azóta sem nézte vissza.

Az öt évvel ezelőtti kalandja után is szívesen vezeti a kompot. Célja, hogy a gyerekeinek boldog életet biztosítson, hogy ehhez segítse őket hozzá. Jelenleg a családi házuk felújításán dolgoznak.

A jó időt kihasználva sokan felkeresték a halászcsárdát és a Tisza-partot, ottjártunkkor a komp többször is megfordult Jani irányítása alatt a vízpart két oldala között.

Borítókép: Haon / Kiss Annamarie