Egy liter tej, fél kiló kenyér és egy Covid-teszt. Jövő héttől már ez is szerepelhet a bevásárlólistánkon, ha egy hipermarketet ejtünk útba. De a drogériában is bepakolhatjuk a fogkrém és a dezodor mellé, vagy akár tankolás után is kérhetjük a benzinkútnál.

Erre az a februári kormányrendelet teremtett lehetőséget, amely soha nem látott módon bővítette a patikákon túlra a koronavírus diagnosztizálását szolgáló termék beszerzési körét. A kabinetnek a Gazdasági Versenyhivatal javasolta, hogy vonják be a kiskereskedelmi láncokat, a drogériákat és a benzinkutakat is a gyorstesztek forgalmazásába. Jelenleg mintegy két és félezer patikában lehet ezeket megvásárolni, de a döntés értelmében nagyjából 1000 olyan üzlettel bővülhet az elérési kör, amelyek rendelkeznek a vény nélküli gyógyszerek forgalmazási jogával.

Jelen tudásunk szerint papíron 758 olyan kereskedelemi egység van Magyarországon, amelyik értékesítheti az antigén alapú gyorsteszteket, és bizonyára néhányan megszerzik még az engedélyt

− mondta el a Ripostnak Pipei Csaba, az öntesztelésben tavaly piacvezető pozíciót elért Diagpro Home ügyvezetője, aki szerint ez a bővülés akár 50 százalékos árcsökkenést is hozhat.

Az áruk akár a jelenlegi fele is lehet, miután várhatóan nagyobb mennyiségben fognak fogyni az önellenőrző tesztek a széleskörű elérés miatt, ezért az importőrök olcsóbban tudják beszerezni őket, és ezt az árkedvezményt végső soron a fogyasztók is élvezhetik

− mutatott rá a szakember. Elmondása szerint az áresésben annak is szerepe lehet, hogy egy piaci szereplővel kevesebb lesz az új modellben. Eddig ugyanis a tesztek az importőrtől a gyógyszer nagykereskedőkhöz kerültek, akik ellátták velük a patikákat.

Mostantól a kereskedelmi láncok közvetlenül az importőrtől vásárolhatják meg őket, így kevesebb jutalék tevődik rájuk.

Forrás: Ripost

Azért fontos a kormány minapi döntése, mert a nagyobb kínálat garantáltan az árak mérséklődéséhez vezet majd. Az olcsóbb gyorstesztek pedig vonzóbbá válhatnak az árérzékenyebb fogyasztók számára is

– hangsúlyozta Pipei Csaba, aki úgy számol, hogy már hónapokon belül érezhetően több háztartásba kerülhet olyan eszköz, amellyel bárki 15 perc alatt könnyen – és ráadásul 98-99 százalékos pontossággal – kiderítheti, szabad-e aznap felkeresni a szüleit, vagy bemehet-e a munkahelyére anélkül, hogy kollégáit kitenné a fertőzésnek.

Ez a változás a minőségi, európai gyártású gyorstesztek könnyű elérésnek korát hozhatja el, ezáltal segítve a világjárvány elleni hatékony küzdelmet

− emelte ki a cégvezető, aki szerint a leginkább felelős magatartás az, ha az otthoni gyógyszeres dobozba a sebtapasz, a fájdalomcsillapító és a lázmérő mellé egy gyorstesztet is beszerzünk már azelőtt, hogy bármilyen tünetet észlelnénk magunkon. Ezt pedig a legkönnyebben a napi bevásárlások során tudjuk megtenni, gyógyszertárak felkeresése nélkül.