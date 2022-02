A Bajnokok már harmadik hete a faházban élnek a dzsungel közepén, ahol egy légtérben alszanak, és a mosdó az épületen kívül van. A Kihívók pedig élvezik a kényelmet, a külön szobákat, a medencét és azt, hogy mindenki el tud vonulni a többiektől.

Fotó: Bors

NOMÁD FAHÁZ

Az Exatlon Hungary eddigi összes évadában a Bajnokok mindig jobban tudtak alkalmazkodni az egyszerű körülményekhez a faházban. Az egy helységből álló szállásukon csak a tíz ágy van és a végében egy mosogató. A zuhanyzó és a WC házon kívül van és csak hideg víz folyik belőle. A Borsot Ujvari Iza vezette körbe a nomád ingatlanban és mutatta meg kívül-belül.

Mi idén is jól bírjuk a faházat, már kialakítottuk a magunk kis ritmusát, igaz egy meleg vizes hajmosás, zuhanyzás már tényleg jól esne– nevetett nagyot Iza.

– Biztos az edzőtáborok miatt, de nekünk nem gond, hogy együtt alszunk ennyien, mindenki nagyon figyel a másikra. Rákóczi Reni a legháziasabb, imád takarítani, de persze mindenki igyekszik. Persze van, aki horkol, például Andris amikor beteg volt, hangosabban szuszogott, Ungvári Miki a végén már cuccogott neki, mint a lovaknak. A futamok közt egyébként mindenki másképp lazít, van, aki edz, ehhez csináltunk magunknak eszközöket. De volt, hogy kihozattuk a fiúkkal az ágyat az árnyékba, ott lazítottunk. Én szeretek itt lenni a faházban a dzsungel közepén.

LUXUS VILLA

A Kihívókat is meglátogattuk a villában, Adu Laci és Kása András vezetett körbe bennünket. Elmondták, hogy ki hol alszik és arról is meséltek, ki hogyan lazít.

A pontszerző bajnokunké, Herczeg-Kiss Bálinté a legnagyobb ágy, hiába ő a legfiatalabb

– árulta el Laci. – Meg is érdemli. Mi itt szeretünk jobban lenni, itt arra is meg van a lehetőség, ha valaki akar, akkor elvonulhat. Meg itt a medence, idén már vannak az edzéshez is bőven eszközök. De egyébként így is sokat vagyunk együtt, például reggelente mi fiúk szívesen kezdünk medencézéssel, magunkra pakoljuk a súlyokat és úgy úszunk. Közben meg nagyon jókat szórakozunk is Bálintékkal.