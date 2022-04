Azta! 4 órája

Vadító szelfit lőtt a kádban a bombatestű magyar DJ

A Dancing With The Starsban is látott Metzker Viki néha szexi képekkel kedveskedik követőinek az Instagramon.

A szexi DJ általános iskolában dzsesszbalettozott, modern és latin táncolt, amit 16 éves korában térdsérülése miatt hagyott abba. A médiában ezután bukkant fel, a CKM férfimagazin és a VIVA zenecsatorna Címlaplány versenyén szerepelt – írja az Origo. A Miss Hungaryn különdíjas, a Miss Tourism Hungaryn pedig fehérnemű különdíjas lett. Fotózták Magyarországon, Párizsban, Londonban, Münchenben, Milánóban. Divatanyagokat, címlapokat készített, fürdőruha-kollekciókat mutatott be. 2007-ben az Év Playmatejévé választották itthon. 2007 februárja óta DJ, fellépett Koreában, Ibizán, Japánban, Ausztráliában is. Viki most legújabb Instagram-posztjával kívánt jó éjszakát követőinek. A bejegyzés megtekintése az Instagramon ╭─━─╯ 𓃠𝗠𝗘𝗧𝗭𝗞𝗘𝗥 𝗩𝗜𝗞𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔𓃠╰─━─╮ (@djviktoriametzker) által megosztott bejegyzés Borítókép: Máté Krisztián/Ripost

