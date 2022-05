Gyerekként szeretett bele a motorozásba Somhegyi Krisztián műugró. A TV2 Exatlon Hungary című műsorának korábbi versenyzője a Palikék Világa by Manna Futtában című műsorában beszélt erről.

Édesapám volt nagy motoros, végig motorozta a gyerekkorát. Nyilván innen ismertem meg én is a motorozás, és fiú lévén nem kellett sok, hogy bele is szeressek. Azóta is nyomjuk!– mesélte a műugró.

Palik László bevallotta, ő is imádott motorozni. A fiai születéséig kora tavasztól késő őszig mindenhova motorral járt. A gyerekek születésével azonban leszokott a motorról, nehogy ők is rákapjanak.

Azért neked is volt egy nagy baleseted…– mondta a műsorvezető Krisztiánnak a Bors cikke szerint.

Hát… nem is egy! Hála Istennek nem lett maradandó vagy komoly sérülés– válaszolt az Exatlon korábbi szereplője, aki a baleset részleteire nem tért ki.

Én azt mondom – és ez bármiben így van –, ha az ember okosan csinálja, akkor nagy baj nem történhet – tette hozzá.