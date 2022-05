Csütörtök kora délután utolsó útjára kísérték Berki Krisztiánt. Sokan részt vettek a búcsúztatón és az interneten keresztül is rengetegen követték végig az eseményeket. Láthatták, ahogy Berki nagyobbik lányának anyukája könnyeit hullatva köszönt el egykori párjától, és azt is, ahogy özvegye, Berki Mazsi beszédet mondott a ravatalnál. Ez a beszéd volt az, ami sokaknak szemet szúrt és egy pillanat alatt elárasztották az internetet az olykor hitetlenkedő kommentek, melyek szerint Mazsi olyan kimérten mondta el búcsúbeszédét, mintha egy iskolai ballagáson adott volna elő, nem pedig úgy, mint egy szerelmét gyászoló nő.

Megkérdőjelezték az özvegy érzéseit, aki valóban nem sírt annyit, amennyit elvárna az ember egy temetésen.De vajon el lehet ezt várni egyáltalán? A Ripost erre kereste a választ. Megkérdezték a gyásztanácsadót, Révész Renáta Liliánát, aki szerint Mazsi viselkedése teljesen normális.

Forrás: Origo

Megesik, hogy lefagynak az érzelmek. Nem véletlenül voltak régen a siratóasszonyok, akik elősírtak. Különböző, ahogy az emberek reagálnak, ahogy a gyászt is másként dolgozzák fel- kezdte a szakember, aki szerint nem szép dolog megkérdőjelezni mások érzelmeit.

"Aggasztó, hogy valaki képes megkérdőjelezni egy másik ember fájdalmát. Csak mert nem látszik, nem biztos, hogy nincs is. A sírás is sok mindenen múlik, de elvárni nem lehet, ahogy kikövetelni sem. A sírás egyáltalán nem kelléke a temetésnek. Az is lehet, hogy a gyászoló nem a saját fájdalmára koncentrál a temetés alatt, hanem arra koncentrált, hogy mit tehet még az elhunytért" - fejezte be Révész Renáta Liliána.

Bizonyára úgy értette, hogy Mazsi inkább azt szerette volna, ha megboldogult férje búcsúztatója nem az ő gyászáról, hanem Krisztián emlékéről szólt volna.