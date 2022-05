Jó ideig úgy lehetett tudni, hogy a néhai Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos máriabesnyői hatalmas, gyönyörű telkét és otthonát elbontják: a 6000 négyzetméteres területet ugyanis egy befektető vette meg, aki Gödöllőn az elmúlt években több társasházat is építtetett. Akkor úgy lehetett tudni, a területre akár 10-14 ikerház is épülhet a közeljövőben. Szerencsére végül nem ez lett a művésznő otthonának sorsa, azt ugyanis nem lebontották, hanem megvette valaki, aki már be is költözött.

Az örökös fiuk eladta a házat a 6000 négyzetméteres gyönyörű telekkel együtt. Egy család vette meg az ingatlant, akik a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem dózerolták le, hanem már be is költöztek és folyamatosan dolgoznak rajta, újítgatják, szépítgetik.

– Én már rég jártam a ház környékén, hiszen különösebben nekem ott már nincs teendőm és keresnivalóm sem. Nem tudatosan, érzelmi okok miatt kerülöm el, mert én nem tárgyakhoz szoktam egyébként ragaszkodni, a saját emlékeimből, élményeimből táplálkozom. Én nagyon örülök, hogy az a liliomfa, amit kihoztunk a kertből, az túlélte, és most is gyönyörűen virágzik a Művészetek Házának belső udvarán. Azt is tudtam, hogy mely növények fontosak Ildikónak, és azokat még az eladás előtt kimentettem és átültettem az én kertembe, és azok szépen éldegélnek, de az még fontosabb, hogy Ildikó emléke tovább él – mesélte a színésznő fogadott fia, L. Péterfi Csaba a Kiskegyednek.

Felosztották Pécsi Ildikó telkét

L. Péterfi úgy tudja, nem egy kézbe került a hatalmas terület, és az sem lehetetlen, hogy újabb házak épüljenek, a korábbi híreknek megfelelően. A vállalkozó, aki megvette az egész telket, felosztotta a kertrészt, 6 vagy 7 részre szedte és így értékesítette.

Elképzelhető, hogy kis lakásokat fognak majd ezen a területen építeni.