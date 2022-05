A filovírusok családjába tartozik az Afrikában előforduló Marburg-vírus, és a már az európai kontinensen 2002-ben a spanyolországi denevérekben, később pedig a magyarországi denevérekben az RNS-ük által azonosított Lloviut-vírus. Erről a MedicalXpress orvosi szaklap jelent meg cikk, amiről az Index adott hírt.

A koronavírushoz hasonlóan zoonózissal, azaz állatról emberre is képes terjedni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fokozottan figyeli ezeket a kórokozókat, egy újabb pandémiás helyzet elkerülése miatt, ugyanis az ember közelében élő állatok miatt valós veszélyt jelenthetnek. Az új fertőzések nagy százalékát teszik ki az ilyen típusú betegségek.

Nem biztos, hogy az ebolaszérumok hatásosak

Kemenesi Gábor vezetésével a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Virológiai laboratóriumának munkatársai a Simon Scott és Nigel Temperton által irányított Medway School of Pharmacy kutatóival együtt vizsgálták a LLOV-vírust – írta a brit tudományos portál.

Denevérszérumokkal végzett antitest-kimutatási kísérletekkel azonosították az ebola rokonságába tartozó filovírust.

A Magyarországon befogott állatokon végzett teszt pozitív lett.

A kutatócsoport kísérletei kimutatták, hogy a Lloviu képes emberi sejteket megfertőzni és szaporodni is, ami aggodalomra ad okot. Annál is inkább, mert az ebolával nem mutatott ki keresztaktivitást, ami azt jelenti, hogy a már létező ebola-szérumok nem biztos, hogy hatásosak a LLOV ellen is.

A Greenwichi Egyetem víruslaborjának vezetője, Sinom Scott a koronavírus-járvány miatt európai virológusokból álló tudományos közösséget hozott létre, amely a denevérekben előforduló Lloviu-vírus, és más koronavírusok, valamint a veszettséget okozó lizsavírus emberre gyakorolt kockázatait vizsgálja Európa-szerte.

Kemenesi Gábor kutatócsoportjának tudományos eredményét a Nature Communications szaklapban publikálták.