Negyven szülő fordult egy pusztazámori iskola igazgatójához egy kíméletlen edző miatt, akinek módszerei finoman szólva is középkoriak – tudta meg az Index az érintett szülőktől.

Csaknem 40 szülő tett panaszt az edzőre, miután kiderültek a módszerei. A lap szerint az intézményvezető vizsgálatot indított és felfüggesztette a kézilabdaedzéseket.

A szülők szerint előfordult, hogy a pusztazámori általános iskola kézilabdaedzője egy kislánynak levágta a haját, mert nem volt nála hajgumi, másnak ecetbe mártotta a kezét, mert rágta a körmét, és úgy kényszerítette kicsi a rakásra a gyerekeket, hogy az már életveszélyes volt.

Szinte kínozta a gyerekeket

A hírportált egy aggódó édesapa kereste meg, aki további részletekkel szolgált.

Ha valaki rágta a körmét, 20 százalékos ecetbe mártotta a kezét, majd azt kérte a gyerektől, hogy nyalja le az ujjait. Az ecetes módszer következtében az egyik diák a hisztaminérzékenysége miatt rosszul lett.

A körömrágás ellen volt egy másik módszere is: taslit adatott a többi gyerekkel annak, aki rágta a körmét.

Egy másodikos kislánynak saját kézzel vágta le a haját, pusztán azért, mert a gyereknél nem volt hajgumi.

Rendszeresen lefektetett egy-egy gyereket a földre, a többiek feladata volt, hogy ugráljanak rajta, az egyik alkalommal egy harmadikos kisfiú majdnem megfulladt. Az edző szerint az életveszélyes kicsi a rakásra azért van szükség, „hogy szokják az edzést”.

Ha egy gyerek sír, a többiektől azt kérte, ne vigasztalják, a sírás ugyanis a gyengeség jele.

A gyerekek testsúlyára is éles megjegyzéseket tett, az egyik tanulóval közölte, hogy kövér, és három hónapja van lefogyni.

Miután több negyedikes fiú összekapott, 250 guggolással büntette a többieket. Az eset után több gyerek járni is alig bírt.

Aggódnak a szülők, bíznak a feljelentésben

Amikor egy apa kérdőre vonta az edzőt, azt a választ kapta, hogy „20 éve ez a módszertana és nagyon sikeres”. A szülők természetesen nem érzik biztonságban ezek után a gyerekeket, ezért is fordultak hivatalosan az igazgatóhoz, majd a nyilvánossághoz.

– Úgy érzem, szülőként felelősségem van abban, hogy ez a tanárnő, edzőnő gyerekekkel sehol ne foglalkozhasson, hiszen ha a keze alatt megsérül, meghal valaki valahol máshol, azért magamat is hibáztatni fogom – mondta az édesapa, hozzátéve, hogy az igazi megnyugvást az adná, ha ez a nevelési módszer ebben az iskolában, illetve sehol máshol nem nyerne teret a jövőben. Továbbá azt szeretnék, ha tudatosulna az edzőben, hogy bár szerinte a „20 éves módszer sikeres”, attól még az nem elfogadható.

Felfüggesztették a kézilabdaedzéseket

A negyven szülő panasztételére az intézményvezető levélben reagált, ez a dokumentum szintén az Index birtokába jutott. Kuzselné Schóber Ágnes ebben azt írta, hogy intézményük „gyermekcentrikus, felelős pedagógusokkal dolgozó intézmény, ezért különösen rosszul érintették a történtek. Természetesen az ilyen módszereket nem támogatom” – jelentette ki az igazgató, aki tájékoztatta a panaszt tevő szülőket, hogy az ügyet kivizsgálja, azt követően pedig levonja a következtetéseket, továbbá döntött arról is, hogy a tagintézményben a tanév hátralevő időszakában nem tartják meg a kézilabdaórákat.