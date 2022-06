Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebookon közölt hasznos tanácsokat arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni villámlás esetén - írja a Bors.

Azt írták, hogy érdemes számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között. Ha ez kevesebb, mint 15 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van. Ekkor ajánlott bemenni egy épületbe, és ott megvárni a vihar végét.

A hazai nagy tavakon viharjelzőrendszert működtet a katasztrófavédelem. Ennek a jelzéseit vegyük komolyan. Ha percenként 45-öt villan, csak a parttól 500 méterre menjünk be a vízbe. Ha kétszer ilyen gyorsan, 90x villog, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből.

Ha villámlik, jöjjünk ki mindenféle tóból, medencéből és menjünk be egy közeli épületbe.

A villámok jellemzően a kiemelkedő, magas pontokba csapnak be, ezért villámláskor kerüljük a kilátókat, magányos fákat, villanyoszlopokat.

Ha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincs semmilyen menedék, úgy úszhatjuk meg a legjobban a villámcsapást, ha lábujjhegyen leguggolunk, összeérintjük a bokánkat, a fejünket pedig lehajtjuk. (Lábujjhegyen, mert ha mellettünk csap le a villám, kisebb az esélye egy áramütésnek, ha kisebb felületen érintkezünk a talajjal. Az összezárt boka pedig azért kell, mert így egy kisebb áramkört alkotunk, az egyik lábfejünkön belép az áram, a másikon pedig ki, nem megy végig a teljes alsótesten).

Ha villámlik, az esernyőt felejtsük el, az ilyenkor villámhárítóként működik. Hasznosabb egy esőkabát egy zivatarnál. Jó megoldás lehet egy zárható nejlonzacskó is. A telefonunkat, papírjainkat tegyük be a zacskóba, hogy ne ázzanak el. A hajunk, ruhánk, meg fog száradni.

Ha erdőben ér bennünket a vihar, ahol elég nehéz elkerülni a fákat, ott arra kell figyelni, hogy ne támaszkodjunk a fa törzsének. Keressünk egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre vagyunk a fák törzsétől és ott vészeljük át a vihar legerősebb perceit.

Ha biciklizünk és villámlik, álljunk meg, fektessük le a biciklit és menjünk tőle néhány méterrel távolabb.

Autóban, tömegközlekedésen biztonságban vagyunk, arra kell figyelni, hogy vihar közben a fém alkatrészeket ne fogjuk meg.

Ha villámlik, akkor egy épületben vagyunk a legnagyobb biztonságban, viszont ne érintsük meg a fém tárgyakat, csöveket, radiátorokat, elektromos kütyüket. Kerüljük a vizesblokkokat is, villámlás alatt ne fürödjünk, zuhanyozzunk, vagy mossunk kezet.

Érdemes kihúzni az elektromos gépeket is a konnektorból, mert ha villám csap az épületbe, vagy a közelébe, ami be van dugva a konnektorba, az jó eséllyel tönkre fog menni. Ajánlott egy villanyszerelővel a villanyóránál túlfeszültség elleni védelmet kiépíteni. Ha nem akarunk erre pénzt áldozni, akkor vehetünk helyette túlfeszültség ellen védő elosztót is.

Borítókép: illusztráció