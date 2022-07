Csősz Bogi bejelentette: 12 év házasság után hivatalosan is kimondták a válásukat. Bogi nem tagadja, nagy szerelem volt az övék, ám bármennyire is szerette férjét, úgy érezte, tovább kell lépnie. Nem sok nő hozná meg ezt a döntést, hiszen rengetegen vágynak olyan életre, mint ami Boginak megadatott. A volt kedvese a világ egyik leggazdagabb embere, Burak Talu, aki 700 milliárd forintot érő vagyonával az elit osztály elismert tagja. A gyors válás miatt Bogi sok-sok milliót veszített, mégsem bánja.

A magyar szépségkirálynő kijelentette: számára nagyon fontos, hogy a kapcsolaton belül önálló félként anyagilag is kiteljesedhessen, talán ezért sem kötöttek házassági szerződést. Az ENSZ nagyköveteként a nők jogaiért küzd, így nem volt hajlandó otthonülő török feleséggé válni, aki arra teszi fel az életét, hogy a férje karrierjét segítse.

– Szeretném megvalósítani az álmaimat és nem tudok olyan feleség lenni, aki otthon ül. Az elején megpróbáltam, volt 3 hónap, amikor passzív feleség voltam, de a végén már majdnem felvágtam az ereimet – emlékezett vissza Bogi, akit Burak eleinte támogatott az álmai megvalósításában, idővel viszont nem nézte jó szemmel, hogy az üzlet fontosabbá vált a feleségének és letaszította őt az első helyről. A ma már elismert üzletasszony szerette volna gyorsan lebonyolítani a válást, így nem volt pereskedés, barátságosan megegyeztek, a férfi javára.

Ha nagyon anyagias lennék, vele maradtam volna, de sok mindenről lemondtam azért, hogy a saját karrieremet építhessem tovább

– árulta el.

Sikeres üzletasszonnyá vált

Csősz Bogi az elmúlt évek alatt sikerre vitt két luxus kozmetikumokkal foglalkozó céget, a testvérével karöltve szabadalmaztatta az egyetlen Covid–19 ellen védő maszkot, amelyet már világszerte alkalmaznak a kórházakban is, valamint betört a tőzsdére, emellett pedig a médiában is elkezdett dolgozni. Kijelentette: a férje sosem tartotta el, mindent magának köszönhet.

– Én nem szeretek kérni. Az a típus vagyok, aki így nőtt fel. A saját üzleteimmel, ha minden jól megy, meglesz az a realizált összeg, ami azt jelenti, hogy milliárdos leszek – árulta el Bogi korábban, akinek a kezében azóta is minden arannyá válik.

Producerként hamarosan bemutatásra kerül a 129 című sci-fi filmje, amelyben színésznőként is feltűnik majd. Ezzel egyidőben elindított egy újabb vállalkozást, amely szintén szárnyra kapott, ennek keretein belül ódon épületeket rendeznek be korhű bútorokkal. Ezek fényében hamarosan hivatalosan is a milliárdosok között tartják majd számon a 38 éves, elképesztően sikeres üzletasszonyt, akinek az eddig megvalósított álmai alapján csak a csillagos ég szabhat határt.