Nemhiába mondják az exatlonisták, hogy mennyi mindent köszönhetnek a műsornak. Elképesztő élményeket a csodálatos Dominikán, nagy harcokat a kőkemény akadálypályákon, barátságokat és van, aki a fődíj mellé még a szerelmet is. Legutóbb éppen Kempf Zozo és a kétszeres győztes Szente Gréti jött össze - írja a Bors.

Most pedig egy újabb pár tett ki közös képet. A műsor harmadik évadának két Kihívója, Fülöp Marcell és Benedek Réka tett ki ölelkezős képet, amit az évadukból több versenyző is beszívecskézett.

A testépítő sportoló és az egyetemista szépség szerelmét a rajongók már korábban sejtették, de most posztoltak először közös képet. A fiatalok jól mutatnak együtt, még akkor is, ha többen elsőre furcsának is találják kettősüket, mivel Marci tíz centivel alacsonyabb választottjánál.



Exatlon szerelmek

Salander Dorina és Jodes Provoda

A két versenyző a Kihívók csapatát erősítette, a műsor után pedig kapcsolatuk szerelemmé alakult.

Forrás: TV2

Pap Dorci és Yilmaz Can



Bár a második évad Kihívója és az Exatlon stábtagja már szakított, a műsor után hosszú hónapokig egy párt alkottak.

Pap Dorci és Esztergályos Patrik

Dorci az All Star évadra már Esztergályos Patrikkal, a Bajnokok sztárjával egy párt alkotva utazott ki.

Kővári Viktor és Halász Vivien

A harmadik évad Bajnoka és Kihívója sokáig csak barátok voltak, de ahogy a Bors megírta, végül egymásba szerettek. Szerelmük azóta is töretlen, idén már Exatlon tábort is szerveztek közösen.

Szerelmi háromszög

Érdekesen alakult Kempf Zozo és Somhegyi Krisztián ismeretsége, barátsága. A bmx-világbajnok összejött a szépségkirálynő Viczián Viktóriával, de nem sokkal később a Bors felfedezte, hogy szakítottak. A gyönyörű modell április óta pedig Zozo szintén exatlonista barátjával alkot egy párt, amit a műugró meg is erősített a lapnak.

Borítókép: Instagram