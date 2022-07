Fájdalmas és döbbenetes: krisztusi kort ünnepelhetne szerettei körében Till Tamás a napokban, akinek szülei 22 évvel az eltűnése után sem adták fel a reményt, hogy egy szép napon fiuk bekopogtat az ajtón. A Ripost telefonon érte utol a 11 éves korában eltűnt fiú anyukáját, Tillné Vörös Katalint.

Most is, mint minden évben minden ünnepkor, megtartottuk a születésnapját és ajándékot vettünk neki. A mai napig bízunk benne, hogy előkerül! Ha eljutna hozzá ez, akkor azt üzenném, hogy nagyon várjuk haza, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy előkerüljön! – mondta a Ripost-nak az édesanya, aki üzent is fiának:

Hosszú évek óta várják haza

„Rengeteget gondolkodunk rajta, hogy vajon most hogy nézhet ki, de abban biztosak vagyunk, hogy bármennyit is férfiasodott, ha egy nap becsenget, azonnal megismerjük. Az utolsó napon még aludt, amikor munkába indultam. Bementem hozzá, megpusziltuk egymást, és megbeszéltük, hogy délután hármasban elmegyünk a mamához. Előtte való nap kint volt az ellés ellőtt álló lovánál a vadasparkban, és szerette volna újra meglátogatni a kedvencét. Ezt megengedtük neki, persze pontosan meghatározva, hogy mikorra kell hazaérnie. Mindig engedelmes volt, ezért az adott időpontban azonnal keresni kezdtük. Soha nem csavargott, mindig tudtuk, hogy merre jár” – mondta korábban a Borsnak az anya.

Tamást 2000. május 28. óta mind a mai napig eltűntként keresik, így a rendőrség oldalán is megtalálhatók az utoljára ismert adatai és fotója.