Hatalmas szerelem volt már az elejétől Curtis és Barnai Judit közt. De nem csak hatalmas lánggal tudtak élni egymásért, de hatalmas lángokkal tudtak égni egymás ellen is. Többször szakítottak, törölték közös fotóikat, instás ismeretségüket is. De valahogy mindig visszataláltak egymáshoz, így volt ez idén év elején is, de aztán májusban kettesben utaztak romantikázni Dominikára.

Akkor úgy tűnt, minden rendben, soha többé nem engedik el egymást, majd június végén bombaként robbant a hír: külön utakon folytatják. Látszólag végleg.

Sokak szerint a se veled-se nélküled kapcsolat is hozzájárult Curtis újabb botrányához, de az igazságot persze csak a rapper ismeri. Mindenesetre Judit éppen barátnőivel nyaral Cipruson, nem is szólalt meg a történtek kapcsán.