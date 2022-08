Úgy tűnik, jól sejtettük: Szabó András Csuti és barátnője, Gina szakítottak. Az üzletember jó ideje nem posztolt közös képet a lánnyal, sőt, már olyan pletykák is felreppentek, hogy egy tévéműsor felvételei okozta távolság miatt mentek szét, valamint hogy Csuti és Szorcsik Viki közel kerültek egymáshoz az említett forgatáson - írja a Bors.

Nos, hogy Vikivel mi a helyzet, az továbbra is kérdés, a szakítás tényét azonban az üzletember most Instagram-oldalán erősítette meg, ahol az okokról is beszélt.

– Ahogy azt már írtam is nektek egy kérdezz-felelekben, az utóbbi időben sokat voltunk külön Ginával. Rengeteg minden történt és történik körülöttem, ami felkavart és szeretnék magamban elrendezni mindent.

Ezek és a távolság miatt úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk tovább!