Király Dávid Izmael nevét akkor ismerte meg az ország, amikor pár nappal ezelőtt kirobbant az év celebbotránya: Van egy immár nyolc éve működő Facebook csoport, melynek többtízezres tagjai csakis azért tömörültek közösségbe, hogy Norbit, Rékát, a gyerekeiket és az üzletüket ócsárolják. A kontrolláltalan gyűlöletcunamit egy ideig szó nélkül tűrte a Schobert család, aztán pár évvel ezelőtt nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki megtalálja, ki üzemelteti az oldalt.

Izmael nem sajnálta az energiát a nyomozásra

A fitneszcsalád terve az volt, hogy rendőrségi eljárást indítanak a személyiségi jogaik megsértése, illetve a gazdasági károk miatt, amit okoznak a hamisan megszerkesztett, az Update termékeket romlottnak és ehetetlennek beállító posztjaik miatt.

A kezdeményezés azonban nem hozott sikert, további éveknek és tengernyi újabb mocskolódó posztnak kellett megszületnie, mire két héttel ezelőtt először állt nyilvánosság elé Király Dávid Izmael, aki azt állítja, bizonyítani tudja, hogy a mocskolódó csoport üzemeltetője Béres Alexandra fitneszedző. A fiatal férfi azt mondja:

– Alaposan beleástam magam az oldal adataiba, és egyre inkább megijesztett a felfedezés, hogy itt bizony egy konkurenciaharc eszközére bukkantam. (…) Ráírtam az adminokra, hogy szeretnék egy együttműködést. Kaptam is rá választ, hogy nyitottak rá, reklámoznák az oldalam azzal, hogy megosztják a mémjeimet. Százezer forintot kértek tőlem mindezért, én pedig kértem az adatokat az utaláshoz. Az oldalt kezelő adminisztrátor által megadott PayPal-számlához Király Dávid Izmael meglepetésére, mint mondja, Barna Krisztián neve volt kapcsolva, (így hívják Béres Alexandra férjét) illetve egy olyan telefonszám, ami személyesen Béres Alexandráé.

A bizonyítékok ismeretében Schobert Norbiék azonnal a rendőrségre mentek, és megtették a feljelentést, ahogy Béres Alexandra is, aki viszont azt nyilatkozta a Borsnak, hogy semmi köze az ügyhöz, és nem fogja hagyni magát.

– Mélységesen elkeserít, hogy ilyen előfordulhat ma Magyarországon. Én semmilyen bizonyítékot nem láttam, csak ígéretet, hogy lesz, és rágalmazást. Az a célom, hogy ami történt, ne maradjon és a jövőben se maradhasson következmények nélkül, ezért én is megtettem a szükséges polgári jogi és büntetőjogi lépéseket annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a nyomozóhatóság és a többi illetékes szerv ki fogja deríteni, hogy ki akarja bemocskolni a nevemet, ki és miért akar rágalmazni, és megkeseríteni a mindennapjaimat.

Az ügyben tehát lázasan nyomoznak a hatóságok, és a jelek szerint a főszereplők sem pihenhetnek. Király Dávid Izmael például halálos fenyegetéseket kapott a csoport tagjaitól, ami nagyon megviselte érzelmileg. A Bors kedden reggel értesült arról, hogy a fiatal férfi emiatt kórházba került, ahol kiderült, hogy komoly bajban van.

Dávid Izmael egészsége megromlott a folyamatos támadások, fenyegetések hatására

– Szombaton kaptam egy üzenetet, egy elég komolyat egy idegentől, amitől bestresszeltem, fájt a szívem és a mellkasom, légszomjam lett. Elvitt a mentő, jelenleg úgy néz ki a CT alapján, hogy tüdőembólia-gyanús vagyok. Ez azt jelenti, hogy péntekig egy centit sem mozdulhatok meg, mert végzetes is lehet. Jelenleg is bent fekszem. És ha minden rendben lesz, akkor is 1 évig kb. gyógyszeren kell élnem. Mindez a csoport gyűlölete és mocska miatt...

Keresték az ügyben Schobert Norbit is, akit letaglózott a hír.

– Kedden reggel értesültem róla, hogy Dávid kórházba került, nagyon megviselt a hír. Már hívtam is, felajánlottam neki a segítségünket, ha bármivel hozzátudunk járulni az állapota gyors javulásához, megtesszük. Biztos vagyok benne, hogy a folyamatos támadások miatt robbant le az egészsége, amit szívből sajnálok. Remélem, hamarosan felépül, és túl lesz ezen az egészen – mondta a Bors megkeresésére a fitneszguru.