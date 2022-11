Visszatért a Dancing with the Starsba Gabriela Spanic. A szappanopera-sztár az első évadban táncosként vett részt, most azonban vendégzsűrinek érkezett a hetedik adásba. Úgy tűnik azonban, hogy mostani szereplése nem kezdődik olyan jól, mint amikor előző alkalommal járt itt: ugyanis rögtön, ahogy színpadra lépett, bele is futott egy csúnya divatbakiba,

ugyanis szexi ruhája egy picikét túl szűknek bizonyult, így egy óvatlan mozdulatban egyszerűen kiszabadult a mellbimbója, amit így ország-világ láthatott - írja a Bors.