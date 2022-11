Szente Vajkkal kapcsolatban nagyon ritkán hallani, hogy megosztja a nagyvilággal párkapcsolatait. Dobó Katával való kapcsolatukról is csak a szakítás híre jutott el a rajongókhoz. A 41 éves színész próbálta mindig is magában, privátban élni szerelmi életét, de úgy tűnik, most ő is kivételt tett, nyilvánosan mutatkozott szíve választottjával. Jelenlegi barátnője a Dancing with the Stars korábbi zsűritagja, a gyönyörű táncosnő, Molnár Andi – írja a Bors.