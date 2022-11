"Anyukám vasárnapi húslevese. Végre nála” – írta a bejegyzéshez. Curtis mindig is hangot adott annak, mennyire fontos neki a családja és az édesanyja - derül ki a Metropol cikkéből. Bár eddig sem hanyagolta őt, most az eddigieknél is jobban tudta értékelni a finom falatokat, miután egy valóságshow miatt a dzsungelben töltött hosszabb időt igencsak nomád körülmények között.

Amíg Curtis Kolumbiában volt, azt is el kellett viselnie, hogy távol volt a szerelmétől, Judie-tól, ráadásul a kapcsolattartást ellehetetlenítette, hogy nem használhatnak telefont a szereplők, amíg tart a verseny.

"Ez is megterhelő, mert mi mindig beszélünk egymással a nap folyamán, de még nehezebb, hogy nem láthatom, nem ölelhetem meg. Lelkileg nehezebb lesz neki is, mint fizikailag, mert az éhség, a megpróbáltatások elviselhetőbbek, ott fejben dől el a hozzáállás, viszont Ati nagyon családcentrikus, ezért a kisfia vagy a társa hiánya jobban fájhat neki" – árulta el akkor a rapper kedvese.