A büszke édesanya már egy képet is mutatott a babáról, most pedig azt is elárulta követőinek, hogy miről kapta nevét a kislánya.

Dukai egy Instagram-sztoriban elárulta, miért épp emellett a név mellett döntöttek - írta meg az Origo.

A dal, ami miatt annak idején beleszerettem az Olívia névbe, emelett van valaki odafent, akire így mindig emlékezni fogunk

- fogalmazott sejtelmesen Dukai Regina, hogy kinek az emlékére választotta ezt a nevet. Azt viszont elárulta, hogy a One Directon Olivia című dala adta az ötletet a névválasztásban.

