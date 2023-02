Néhány nap alatt több ezren osztották meg egy Nógrád megyei férfi panaszos bejegyzését a Facebookon: azt írja, február 2-án mentőt kellett hívni a feleségéhez, mivel nagy fájdalmai voltak. A rétsági mentőszolgálat munkatársai érkeztek a helyszínre, ahol kiderült, hogy az apuka nem utazhat a mentőautóban párjával, elmondása szerint a járványhelyzetre hivatkoztak. A férj autóval indult a kismama után a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert kórházba - írja a nool.hu.

A férfi arról is beszámolt, hogy a felesége telefonon értesítette nem sokkal ezt követően, hogy megszületett a baba, az intézmény udvarán, mivel a mentők nem hordágyon szállították, hanem a saját lábán kellett gyalogolnia. A férfi állítja: a csecsemő a betonra esett, a mentőápolók ekkor sem segítettek, az anyuka emelte fel az újszülöttet.

Az apa bejegyzése szerint a mentők nem számoltak be erről a szülészeti osztályon, később a csecsemőosztályon dolgozó főorvos vizsgálta meg a babát. Szerencsére nem esett baja, de a család kérésére Budapestre, a Heim Pál Gyermekkórházba szállították további vizsgálatok céljából.

Az eset miatt a rendőrségen is feljelentést tett a pár, akik a mentőket hibáztatják. A történethez fotókat is mellékelt az apuka, ezek az udvaron látható vértócsáról készültek.

A mentőszolgálatot is megkereste a nógrádi hírportál: a mentőtiszt bajtársnő a várandós nőt megvizsgálta, ezt részletesen le is írta az esetdokumentációba, ahogy azt is, hogy a kismama az út során ülni szeretett volna.

A kórház udvarán a mentőautó lépcsője mellé készített betegszállító kocsi felé kilépve a szülés hirtelen megindult, megszületett egy egészséges gyermek, aki nem esett le a földre, hanem a mentőápoló bajtárs a kezeiben tartotta – tájékoztatott Győrfi Pál, a mentőszolgálat kommunikációs vezetője.

– Ezt követően a betegszállító kerekesszékbe ültetett anyukával és az egészséges, sértetlen újszülöttel mentek be a szülészeti osztályra. A baba megszületése közben ürült vér is, ez az élettani folyamat normális része, nem az újszülött sérülése miatt látható a helyszínen vér. A történteket mi is kivizsgáljuk – tette hozzá megkeresésünkre adott válaszában Győrfi Pál.