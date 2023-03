Bódi Guszti és felesége, Margó nemrég tértek haza Thaiföldről, életük egyik legemlékezetesebb utazásáról. Guszti a kint töltött idő alatt ünnepelte születésnapját, de az önfeledt napokat drámai pillanatok törték meg: a népszerű énekes ugyanis egy vízben fuldokló, indiai fiú életét is megmentette – írja a Tények.hu.

A slágergyáros egy pillanatig sem gondolkozott, amint látta elsüllyedni, utánavetette magát.

Guszti egy igazi hőstettet vitt végbe

– áradozott a büszke feleség.

Mint a házaspár elmondta, a szállásukon lévő medence fokozatosan mélyül, így a legmélyebb része már a 3 métert is elérte. A gyerek pedig nem tudott úszni.

A mindig életvidám páros egészsége évekkel ezelőtt kezdett romlani, míg Guszti a szívinfarktusából lábadozott, addig Margót a sztrókja viselte meg. Így aztán nemrég életmódot váltottak, igyekeznek minél többet mozogni és az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektetni. Most is éppen a reggeli tornájukra és úszásukra tartottak, amikor Guszti megelőzte a tragédiát.