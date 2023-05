Szinte hihetetlen, de a végzetes éjszaka óta már több mint egy év telt el, bár érthető módon a család gyásza nem enyhül. Krisztián özvegye, Mazsi csendben próbálja feldolgozni férje elvesztését, míg édesanyja rendszeresen látogatja fia sírját, ahol próbál vele beszélgetni. A hot! magazinnak adott interjújában azt is elárulta, hogy még mindig reménykedik abban, hogy Krisztián egy nap hazajön, sőt, álmában is sokszor találkozik gyermekével.

Még mindig várom, hogy hazajöjjön. Amikor valaki csönget, akaratlanul is abban reménykedem, hogy ő az. Éjszakánként pedig rengetegszer látom magam előtt, képtelen vagyok felfogni, hogy meghalt.

(...) A temetőben is elmondtam neki, hogy nagyon szeretem, hogy rettenetesen hiányzik, és hogy mindenkitől megvédtem volna. Ezeket nem mondtam neki, amikor még élt. Szerintem a fiam nem is tudta, milyen fontos volt nekem! Bármit megtettem volna érte! Remélem, bárhol is van most, megkapja ezeket az üzeneteket – mondta a lapnak Júlia asszony. A gyászoló édesanyának most a Borson keresztül üzent az a parapszichológus, akinél pár hete megjelent Krisztián szelleme.

Berki Krisztián szelleme vigyáz az édesanyjára

– Olvastam az interjút Berki Krisztián édesanyjával, amelyben azt nyilatkozta, hogy próbál kommunikálni a fiával és reméli, hogy a szavai eljutnak hozzá.

Szeretném megnyugtatni, hogy Krisztián minden üzenetet megkap, hallja a hangját és vigyáz rá. Jól érzi, hogy ott van mellette a fia

– kezdte a Borsnak Lénárt Évi, aki szerint Júlia asszony bár nem látja, hallani hallhatja Krisztiánt. Ellenben a kis Emmácskával, aki szerinte tisztánlátónak született - írja a Bors.