Molnár Anikó nem kertel, ha az OnlyFans-oldaláról, az azon lévő tartalmakról és az ebből származó bevételéről kell beszélnie.

Nemrég azt is elárulta, hogy ötmillió forint körüli összeget keres a pornómodellkedéssel havonta, úgy, hogy bekerült a tartalomgyártók felső egy százalékába.

Az egykori valóságshow-szereplő nagyon élvezi az új életét, ezért nem is érdeklik a kritikák, egyre merészebb és merészebb felvételekkel jelentkezik, hogy minél több előfizetője, ezáltal minél több pénze legyen. Ezért műtette nagyobbra melleit is pár héttel ezelőtt, amitől többen is óvaintették. Még Zalatnay Sarolta is megszólalt Molnár mellméreteivel kapcsolatban, mivel tudja, hogy mennyi szenvedéssel járhat, ha abnormálisan nagy mellekkel kell élnie - írta az Origo.