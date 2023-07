Ezzel eddig semmi probléma nincs, minden vásárlót rögzítenek ezek a kamerák.

Azonban a törvény szerint ezeket a felvételeket nem lehet nyilvánosságra hozni.

A bolt dolgozói viszont, amint visszanézték a felvételt, kivágtak belőle egy fotót és a Facebook-oldalukra fel is töltötték, majd arra kérték a vásárlókat, hogy találják ki, ki van a képen. Többen ki is találták, de volt olyan, aki figyelmeztette őket, hogy jogsértő, amit tettek. Ezután el is tűnt a fotó a közösségi oldalról - írja a Bors.