Néhány napja felröppent a pletyka, miszerint bántalmazták Megyeri Csillát a Campus Fesztiválon. Bizonyíték eddig nem nagyon volt az esetről, most azonban előkerült egy felvétel is, amely a verés utáni pillanatokat mutatja be, a videót a Tények Plusz publikálta.

A műsorvezető-influenszer állítólag a debreceni éjszakai élet egyik ismert alakjával kapott össze. A férfi leöntötte egy itallal, megütötte és megrugdosta az akkor már a földön fekvő Csillát.

Az influenszer az eset után a rendőrségre ment, és látleletet vetetett sérüléseiről.