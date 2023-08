G.w.M a hazai zeneipar és a média megkerülhetetlen szereplője lett az elmúlt néhány évben. A fél ország tud mindenről, ami körülötte történik. Tudjuk, hogy ki a volt párja, hogy ki a mostani felesége, hogy mikor, merre és mit csinál. Ám így is tudott olyanról beszámolni a hot! magazinnak az első nagyzenekaros koncertje előtt, amiről eddig fogalma sem volt még a legnagyobb rajongóinak sem.

A famíliájában nem ő az első zenész, visszagondolva pedig egy izgalmas ágat is lehet találni a családfáján, amire nagyon is büszke a rapper. A Király, azaz Zámbó Jimmy igazán közelről ismerte a kis Márkot, hiszen minden bizonnyal egészen szoros szálak fűzték össze a két családot.

– Édesanyám részéről az összes felmenőm zenész volt. Anyai részről a nagy­ma­má­mék Zámbók, kiskoromban a dé­di­ma­mám­hoz sűrűn járt fel Jimmy, és játszott is velem, de nagyon kicsi voltam, így csak halvány emlékeim vannak róla. Így aztán lehet, hogy van rokoni kapcsolat is köztünk. Nekem ez az út adott volt: vagy csibész leszek vagy zenész. Így ötvöztem ezt a kettőt, és most itt ülök, de szerencsére inkább zenész lettem – emlékezett nevetve a rapper.