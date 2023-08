Gianni Annoni nemrég arról mesélt, hogy felesége, Debreczeni Zita élete szerelme, és akkor is elvette volna, ha soha nem lehet gyerekük. Az évek során azonban számos megpróbáltatás és kudarc után a fotós mégis két gyönyörű kisfiúnak is életet adott, amitől Gianni és Zita élete is kiteljesedett. Az étterem-tulajdonos azt is elárulta, hogy a mindkettejük kultúráját igyekeznek átadni a csemetéknek - írja a Metropol.

Ennek köszönhetően pedig sem a magyar, sem az olasz szokásokból nincs hiány a tündéri családban, Gianni pedig igyekszik minél több tartalmas időt tölteni a szeretteivel.

Az egyik ilyen pillanatról készült cuki fotót Gianni meg is osztotta követőivel az Instagramon. A képen nagyobb fiával, Gianfranco Mátéval látható.

„Jövőre ezt a fotót megismételjük hármasban a fiukkal”

