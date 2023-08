A Dancing with the Starsban is látott Stana Alexandra mindig is nagyobb melleket akart, 16 éves kora óta tervezte a műtétet – amely végül júniusban valósult meg. Az eredmény új Instagram-fotóján is feltűnik, ahol a táncosnő bikiniben látható a párja, Meggyes Dávid oldalán - szúrta ki az Origo.