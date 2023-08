Életkorával összefüggésben kialakult ízületi gyulladása miatt egy ideje nehezen tudja használni a bal lábát, ami a járásban nehézségeket okoz. Az intézmény állatorvosai korábban gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítményeket adtak neki, most azonban az egyik legkorszerűbb eljárással igyekeznek Liesel életminőségét javítani a szakértők.

Egy nemzetközi csapat vezetője, Sós Endre, az állatkert főállatorvosa, természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója, Mark Wilkinson, a Sheffieldi Egyetemen az emberi ízületi gyulladások biológiájának és kezelésének professzora, valamint Kiss-Toth Endre, a Stem CellX alapítója a közelmúltban átfogó felmérést végeztek Liesel fő ízületeinek állapotáról, ennek alapján történt a bal csípő és térd alapszöveti őssejtekkel való kezelése.

Az őssejtekkel az ízületi gyulladás gyógykezelésében és a sérült porc regenerációjában az elmúlt években számos állatfajnál értek el sikereket, például kutyákon és lovakon is, de az embereken végzett klinikai vizsgálatok is ígéretesnek bizonyultak.

A Stem CellX szabadalmaztatott technológiát fejlesztett ki őssejt alapú termékek előállítására állatok ízületi gyulladásának terápiájához. Magát a céget is egy sikeres kutatási kísérlet nyomán hozták létre, amely ízületi gyulladásban szenvedő kutyák gyógykezelésére alapult. A vállalat a közelmúltban a Fővárosi Állat- és Növénykerttel megállapodást kötött, amelynek keretében a kezelést szükség esetén a kert többi állata számára is hozzáférhetővé teszik, hogy az itt szerzett klinikai tapasztalatokat felhasználva más az állatkertek számára is biztosíthassák majd a terápiát.

Mivel a kezelés máris javulást hozott Liesel állapotában, ezért az eset nemzetközi szintű áttörést is jelenthet a vadállatok gyógyításában.

Az eljáráshoz használt mezenchimális őssejteket N'yaounda, a szintén Budapesten élő, fiatal nőstény gorilla zsírszövetéből vették egy 2022-bent történt kisebb beavatkozás keretében. A Stem CellX csapata ezután tisztította és tenyésztette a sejteket, és olyan sejtszuszpenziót készített, amely mélyhűtött állapotban tárolható és a kezelés során injekcióban beadható.

Nemcsak a gorillákra, de a legtöbb állatra igaz, hogy az állatkertekben élő egyedek a szakszerű gondoskodásnak köszönhetően általában magasabb életkort érnek meg, mint a vadonban élő fajtársaik. Nemcsak az átlagos élettartam magasabb, de az utódok száma és életben maradási arányuk is.

Ezért is jelent nagy segítséget a természetben megritkult fajok védelmében az állatkerti szaporítás, hiszen így lehet a leghamarabb megnövelni a kritikus szintre csökkent egyedszámot. A hosszabb élettartam miatt azonban az állatkerteknek fel kell készülniük az idős állatok speciális igényeire, az életkorral összefüggő olyan egészségügyi problémákra, amelyek a természetben ritkábbak, vagy elő sem fordulnak.

